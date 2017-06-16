Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 11:26

Başkan Gürlesin: “Babalar başımızın tacıdır”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, babalar günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürlesin: “Babalar başımızın tacıdır”

16 Haziran 2017 11:26


Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü ile ilgili olarak yayımladığı mesajında, anneler kadar babaların da hakkının asla ödenemeyeceğini ifade etti.


Çocukların hayatlarında rol model olarak aldıkları ilk erkek olan babaların, kız çocukları için kahraman, ilk aşk, erkek çocukları içinde rol model olduğunu belirtti.


Başkan Gürlesin, “Babalarımız bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Ailemizin direği, evimizin koca çınarıdır. Evini, eşini, evlatlarını her şeyden korur kollar. Annelerimiz kadar babalarımızda fedakardırlar. Babalarımız çınar ağacı gibidir,meyve vermese de gölgesi yeter. Tecrübeleriyle çocuklarına yol gösterici olan babalarımızın daha sağlıklı toplum yapısının oluşturulması ve aile gibi kutsal değerlerimizin korunmasında büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Annelerimiz gibi babalarımızın da hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bu vesileyle başta kendi babam olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının bu özel gününü yürekten kutluyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!