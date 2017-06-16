Başkan Gürlesin: “Babalar başımızın tacıdır”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü ile ilgili olarak yayımladığı mesajında, anneler kadar babaların da hakkının asla ödenemeyeceğini ifade etti.

Çocukların hayatlarında rol model olarak aldıkları ilk erkek olan babaların, kız çocukları için kahraman, ilk aşk, erkek çocukları içinde rol model olduğunu belirtti.

Başkan Gürlesin, “Babalarımız bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Ailemizin direği, evimizin koca çınarıdır. Evini, eşini, evlatlarını her şeyden korur kollar. Annelerimiz kadar babalarımızda fedakardırlar. Babalarımız çınar ağacı gibidir,meyve vermese de gölgesi yeter. Tecrübeleriyle çocuklarına yol gösterici olan babalarımızın daha sağlıklı toplum yapısının oluşturulması ve aile gibi kutsal değerlerimizin korunmasında büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Annelerimiz gibi babalarımızın da hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bu vesileyle başta kendi babam olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının bu özel gününü yürekten kutluyorum” diye konuştu.