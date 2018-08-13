Başkan Gürlesin eski çalışma arkadaşları ile buluştu

Pamukkale Belediyesi’nin ana hizmet binasında bulunan Pamuk Kafe’de gerçekleşen buluşmaya, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, AK Parti Denizli eski İl Başkanlarından Osman Yüceliş, Avni Örki ve 2004-2014 yıllarını kapsayan 19. ve 20. dönem AK Parti Denizli İl Genel Meclisi üyeleri katıldı. Büyükşehir Kanunu ile birlikte 30 Mart 2014 tarihinde yerel seçimlerle kapanan Denizli İl Özel İdaresi’nin beyni olan İl Genel Meclisi’nin de görevi son bulmuştu. Başkan Gürlesin, 2011-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürütmüş ve il genel meclis üyeleriyle birlikte, Denizli merkez, ilçeler ve 360 köye hizmet götüren, eğitimden, sağlığa, alt üst yapıdan çevreye, tarımsal yatırımlardan bölgesel yatırımlara, sosyal kültürel çalışmalardan insan odaklı çalışmalara kadar halen konuşulan çalışmalara imza atmışlardı. Başkan Gürlesin, o dönemde, farklı siyasi partilerden olmalarına rağmen birlik ve beraberlik içinde hizmet odaklı çalışmalarıyla döneme damga vurarak, örnek teşkil ettiklerini belirterek, “Normalinde her altı ayda bir diğer tüm partili il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızın da katılımı ile bir araya geliyoruz. Bu hafta sonu Ak Parti Denizli İl Genel Meclisi arkadaşlarımızla kahvaltıda buluştuk” dedi.

Eski meclis üyeleri Tematik Kent Ormanı projesine hayran kaldı

Başkan Gürlesin, geçmiş dönem çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, siyasette önemli olanın, görev bittikten sonra da görüşebiliyor olmak olduğunu belirtti. Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediyesi’nde ki başarısında İl Genel Meclisi başkanlığı yaptığı dönemde edindiği tecrübenin büyük katkısı olduğunu da söyleyerek, “Pamukkale İlçesi 68 mahallesi, 343 bin nüfusu ile, 10 bine yakın sokağı ile, Türkiye’nin 27 ilinden daha büyük nüfusa sahip ve çok zorlu coğrafyası olan bir görev alanı bize emanet edildi. Şunu söyleyeyim bir iş adamı kimliğim, bir de il genel meclisinde 10 yıl görev yapmam sonucunda edindiğim tecrübenin şu anda Pamukkale belediye başkanlığında ki başarımın buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Bugünkü başarımızın sırrı o yıllarda edindiğimiz tecrübedir. Almış olduğum kararlarda, vizyonumuzun, cesaretimizin, samimiyetimizin o dönemde oluşan kardeşlik duyguları ile beraber benim şu anki görevime yansıdığını düşünüyorum. Tabi bugün başarılıysak, il genel meclisi arkadaşlarımızın da emeği olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı onlarla bir araya gelmemiz önemli. Devletimiz, milletimiz için görev yapmış insanların emekleri, tecrübeleri inkar edilemez” diye konuştu.

Başkan Gürlesin, Ak Parti Denizli İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldiği kahvaltıda, Türkiye’nin ilk tematik Kent Ormanı olan Seyir Tepesi projesi hakkında da bilgiler aktardı. İl Genel Meclisi üyeleri Seyir Tepesi projesine “Hayalin ötesinde proje” diyerek hayranlıklarını dile getirdiler.