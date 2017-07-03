Başkan Gürlesin halkın derdini dinlemeye devam ediyor

Altıncısı düzenlenen toplantıya 7’den 70’e Pamukkale İlçesinde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Başkan Gürlesin, “Amacımız, vatandaşımızın gönül rahatlığı ile bizlere ulaşmasıdır” dedi.

Halkla daha fazla bir araya gelebilmek için mahalle toplantıları düzenleyen Pamukkale Belediyesi, her ayın ilk pazartesi günü de "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü"nde vatandaşların dertlerini dinliyor. İlki Şubat ayında yapılan "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü"nün altıncısı Pamuk Kafe’de gerçekleşti. Buluşmada, Başkan Gürlesin’in ile birlikte Başkan Yardımcıları Selim Arkan, Adnan Kaya, Veli Demir, Abdullah Sevinçli, Türkay Gözlükaya ile daire müdürleri de hazır bulundu.

Vatandaş halk günlerinden memnun

Halk gününe ilk defa katıldığını ifade eden Hatice Belin, Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği halk günlerin çok faydalı olduğunu ve Başkan Gürlesin’in vatandaşla diyalogunun her zaman çok iyi olduğunu söyledi.

Kaplanlar Mahallesi’nden Zeynep Arapoğlu, Pamukkale Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek, “Biz tam merkezde oturduğumuz için bazı sorunlar yaşıyoruz. Özellikle park problemi çok yaşıyoruz. Öbür türlü temizlik konusunda olsun, belediye personelinin ilgilerinden dolayı olsun memnunuz. Halk günlerini çok olumlu buluyorum. Halkla bire bir görüşmeleri, halkı dinlemeleri memnun edici. Başkan Gürlesin’e ilgilerinden ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Topraklık Mahallesi sakinlerinden Mustafa Sayın, halk günlerinin gerçekten sıcak bir atmosferde geçtiğini, Başkan Gürlesin’in vatandaşa tebessümlü ifade cevap vererek, konuyu izah etmesinden çok memnun kaldığını belirtti. Sayın, “Halk gününe ilk defa geliyorum. Gerçekten çok sıcak bir atmosferde geçiyor. Başkanımız ciddi bir tavırda olsa da sıcak bir dille, tebessümlü yüz ifadesiyle, herkesin gönlünü ederek cevap veriyor. Genel anlamda belediye hizmetlerinden memnunuz. Bende bunun için teşekkür etmeye geldim başkanımıza” diye konuştu.

Gürlesin: “Amacımız, vatandaşın gönül rahatlığı ile bize ulaşması”

Pamukkale ilçesinde yaşayan her vatandaşa ulaşmaya, sesini duyurmaya çalışan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Madem bize bu görev emanet verildi, bu makama oturduk, vatandaşla görüşmeyiz diyemeyiz, bunun bilincindeyiz. Bundan dolayı halk günlerimiz bundan sonra da devam edecek. Amacımız vatandaşımızın derdini dinlemek, vatandaşımızın sıkıntısı varsa onları bire bir dinleyerek hemen çözüm bulmak. Vatandaşımız birçok konuda hangi konunun hangi kurumun sorumluluk alanına girdiğini bilmiyor. İşi aksıyor, gecikiyor bizden bilebiliyor. Bunları da belli bir plan, program dâhilinde vatandaşımızı buradan yönlendirerek işinin, sıkıntısının bir an önce aşılması noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada vatandaşlarımızı birebir dinliyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili de ileride aksaklık, eksiklik yapmamak adına, kayıt altına alarak, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin takipçisi oluyoruz. Amacımız, insanları dinlemek, bu anlamda da toplantılarımız devam edecek” dedi.