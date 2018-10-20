Başkan Gürlesin muhtarları unutmadı

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde ilçe sınırları içinde görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Her yıl 19 Ekim tarihinde kutlanan Muhtarlar Günü'nde Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ilçe sınırları içinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Gürlesin'in ev sahipliği yaptığı yemeğe, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Sevinçli ile Türkay Gözlükaya ve Denizli Muhtarlar Derneği Başkanı Sebahattin Çolak ile mahalle muhtarları katıldı, “Muhtarlarımız demokrasimizin temel taşıdır” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Muhtarlar seçilerek göreve geldikleri andan itibaren mahallelerde halkla devlet kurumları ve belediyeler arasında köprü olurlar. Bu nedenle muhtarlarımız bizim için çok önemlidir. İlçede muhtarlarımızla el ele uyum içerisinde çalışmaktayız. Çok önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımızın günlerini en kalbi duygularımla kutluyorum. Pamukkale İlçemizin, 68 mahallemizin ihtiyaçları noktasında, halkımızın mutluluğu, sağlığı ve huzurunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler ve bizler seçilerek geliyoruz. Sizin de bizim de amacımız halka hizmet etmek. Sizler bizim yol arkadaşımızsınız. Biz kalıcı eserler bırakmak için çalışıyoruz. Dokuzkavaklar'daki semt polikliniği, sosyal market, MOBESE kameralar ve sağlık ile ilgili yatırımlarımız geleceğe kalacak olan çalışmalar. Bunun yanında yapımı devam eden Seyir Tepesi tüm çalışmaların en önemlisi bence. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum” dedi.