Başkan Gürlesin Pamukkale'yi Avrupa'ya tanıttı

Denizli Pamukkale Belediyesi, başardığı ilklerden biri olan Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği üyeliği sayesinde termal sağlık merkezi Karahayıt'ı, Avrupa'ya tanıttı. İspanya'nın Ourense kentinde yapılan Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği genel kurulunda Karahayıt ve Pamukkale konuşuldu.

Adını her alanda duyurmaya devam eden Pamukkale Belediyesi, İspanya'da gerçekleşen Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği genel kurulunda Türkiye'yi temsil etti. 2018 yılının Ocak ayında, kısa adı EHTTA (European Historic Thermal Towns Association) olan Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'ne üye olan ilk Türk belediyesi Pamukkale Belediyesi heyeti İspanya'dan döndü. İspanya'nın Ourense kentinde gerçekleşen genel kurul toplantısına, Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Alparslan Albay, Yılmaz Doğan, Server Munis, Birim Müdürlerinden Yusuf Emeksiz, Selami Ün ile proje uzmanları Çağlar Akdağoğlu ve Tuğçe Karakan Duran'dan oluşan heyet katıldı.

2009 yılında Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve Belçika tarafından kurulan ve 15 ülkeden 39 destinasyonun üye olduğu Avrupa Tarihi Termal Şehirler Birliği'ne Pamukkale Belediyesi, bu yılın başında üye olarak ilki başarmıştı. Genel kurula davet edilen Pamukkale Belediyesi heyeti İspanya'nın başkenti Madrid'te Türkiye Büyükelçisi Ömer Önhon'u da ziyaret etti.

“Karahayıt ve Pamukkale ile birlikte Denizli tanıtımı yapıldı”

Genel kurul çerçevesinde birçok temaslarda bulunan heyet, Karahayıt ve Pamukkale'yi tanıtma fırsatı buldu. Başkan Gürlesin, bu çerçevede Ourense Belediye Başkanı Jesus Vazquez Abad ile de bir araya geldi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, İspanya'nın Ourense kentinde gerçekleşen genel kurul toplantısında Karahayıt ve Pamukkale ile birlikte Denizli ve Türkiye'nin tanıtımını yaptı. "Tarihten gelen termal sağlığın merkezi Karahayıt'tır" diyen Başkan Gürlesin, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale'nin komşu mahallesi olan Karahayıt, termal sağlık konusunda önemli noktalardan biri. Burada yer alan şifalı sular ile birçok hasta şifa buluyor. Karahayıt şifa arayanları bekliyor. Pamukkale sınırları içerisinde 2 bin yıl öncesine giden kalıntılar var. En az 19'uncu yüzyıldan kalma termal tarihi kent, termal su kaynakları yönetim sistemi, kültür ve sanat aktiviteleri ve geniş bir yelpazede konaklama imkanı sunma şartları da mevcut. Herkesi Denizli, Pamukkale ve Karahayıt'ı mutlaka görmeye davet ediyorum. Ayrıca EHTTA'nın bir daha ki toplantısına ev sahipliği yapmaktan da büyük onur duyarız" dedi.

Sunum, genel kurul üyelerinin ilgisini çekerken, heyet genel kurul sonrası tüm katılımcı ülkelerin temsilcileri ile temaslar kurarak termal sağlık konusunda detaylı bilgileri de aktarma imkanı buldu.

"Başkan Gürlesin sunum hakkında meclisi de bilgilendirdi"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı toplantısının 3. oturumunda İspanya'da gerçekleştirdikleri toplantı hakkında meclise bilgi verdi. Türkiye'den EHTTA'ya üye olan ilk belediyenin Pamukkale Belediyesi olduğunu hatırlatan Başkan Gürlesin, "İspanya'nın Ourense kentinde gerçekleşen Avrupa Tarihi Kentler Birliği genel kurulunda, hedefimiz doğrultusunda oldukça faydalı toplantılar gerçekleştirdik. Pamukkale Belediyesi heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda, Türkiye'mizi ve Denizli'mizi anlattık. Türkiye'de termalin başkenti olan Karahayıt'ı anlattık. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale'mizin güzelliklerinden bahsettik. Toplantıda bir sunum yaparak, konuşmamızı yaptık. Diğer üye şehirlerin belediye başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirdik. Tüm görüşmelerimizde, Türkiye hakkındaki ön yargılarının yersiz olduğunu, Türklerin çok misafirperver, cana yakın ve eşsiz güzelliklere sahip bir ülke olduğundan bahsederek, ülkemize ve Pamukkale ilçemize beklediğimize dair davetlerimizi yaptık. EHTTA Başkanı Sayın Giuseppe Bellandi'den en kısa zaman da EHTTA geleneksel toplantısının ev sahipliğini yapma sözünü aldık. Kendisini Pamukkale'ye davet ettik. Hem ilçemiz hem ülkemiz açısından çok faydalı bir geziydi. Pamukkale Belediyesi olarak turizme büyük önem veriyoruz. Bu toplantıda bunun en güzel göstergelerindendir. Bölgemizin, ülkemizin turizmine katkıda bulunmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.