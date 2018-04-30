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30 Nisan 2018 16:13

Başkan Gürlesin, personeli ile geride kalan 4 yılı değerlendirdi

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediyesi’nde görevli tüm personeliyle bir araya gelerek geride kalan 4 yılın değerlendirmesini yaptı.

Başkan Gürlesin, personeli ile geride kalan 4 yılı değerlendirdi

30 Nisan 2018 16:13


Denizli’nin en büyük ilçesi olan Pamukkale’nin yerel yöneticisi olarak, halka en iyi hizmeti sunma gayretiyle ilçenin çehresini değiştiren büyük projelere imza atan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kentteki termal bir otelde personeliyle kahvaltı da bir araya geldi. Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediyesi’nin hem kuruluşunun hem de ekip olarak birlikte çalışmanın 4. yılını kutladıklarını hatırlattı. Pamukkale Belediyesi olarak, ilçede çok önemli işler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Gürlesin, bunun tüm personellerle birlikte yaptıklarını kaydederek, “Dev projelerin gururu, onuru hepimizindir. En büyük ilçenin kurucu belediye başkanı olarak başta şahsım, belediye başkan yardımcılarım, belediye meclis üyelerimiz, müdürlerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, taşeron olarak nitelenen emekçi arkadaşlarımız bu işin en önemli parçalarıyız. Denizli’nin gerçekten en önemli bölgesinde hele de turizmle anılan bir bölgesine hizmet veriyoruz. Bana göre çok zorlu ama karşılığı verilirse de çok büyük bir hizmet verme imkânı olan bölgedeyiz. Allah’ın izniyle de başarılı işler yapmaya devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sadece Hüseyin Gürlesin olarak değil, bu çalışma ortamında bir ve beraber olarak bu bölgenin en iyi noktaya gelmesi için inşallah sizlerle el ele, gönül gönüle vererek bugüne kadar olduğu şekliyle de bundan sonrada bu başarıyı taçlandırmaya devam edeceğiz. Biz kendimizden emin olalım. Başaramayacağımız hiçbir şey yok” diye konuştu.


Başkan Gürlesin ve personel, kahvaltı sonrasında, turizm bölgesi ve Denizli için geleceğe yatırım olan projelerden biri olan Karahayıt Kent Ormanı çevresinde ki bisiklet ve yürüyüş yolunda bisiklet turu atarak günü tamamladılar.




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