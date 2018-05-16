Başkan Gürlesin, şehit annelerini unutmadı

Pamukkale Belediyesi’nce düzenlenen yemeğe, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, eşi Derya Gürlesin, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık, şehit anneleri, eşleri katıldı.

Anneler günü yemeğinde konuşan Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık, Pamukkale Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, “Özel günler başta olmak üzere, şehit ailelerimizi her fırsatta ziyaret ederek yalnız bırakmayan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Hüseyin başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise, Anneler Günü’nün yılın 365 günü kutlanması gerektiğinin altını çizerek, “Önemli olan bir ve beraber yürümek bizde bu anlamda belediye olarak, yerel yönetici olarak başta şahsım olmak üzere ekibimizle birlikte siz değerli ailelerimizi, sadece şehitlerimizin şehit olduğu gün değil, her zaman yanlarınızda olduğumuzu hissettirmek istedik. Bizlerde siz değerli olan ailelerimizin yanında olmamız gerektiğini söylüyoruz. Sadece dilde değil, üç beş gün değil, özellikle biz kendi bölgemizde olan şehit ailelerimize mümkün olduğunca dokunmaya çalışıyoruz. Devlet olarak, Pamukkale Belediyesi olarak her daim sizlerin yanınızdayız” diye konuştu.

Yemek sonrasında, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, şehit anneleri ve ailelerine günün anısına hediye takdim etti.