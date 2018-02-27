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27 Şubat 2018 15:39

Başkan Gürlesin Türkiye Şampiyonu’nu konuk etti

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Okul Sporlarında Denizli’yi temsil ederek Türkiye Şampiyonu olan Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi heyetini ağırladı.

Başkan Gürlesin Türkiye Şampiyonu’nu konuk etti

27 Şubat 2018 15:39


Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Amasya’da düzenlenen Okul Sporları Halter Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Avcıl, okul müdürü Asım Gülhan ile Beden Eğitimi Öğretmeni, Halter Milli Takım Antrenörü Ferhat Coşkun’u konuk etti.


3 yıldır milli sporcu olan 17 yaşındaki Mehmet Avcıl’ın 6 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Avrupa Yıldızlar Şampiyonluğu ve Tayland’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Şampiyonasında Dünya sekizinciliği bulunuyor.


2017 yılında Adana’daki Türkiye Şampiyonası’nda Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan Mehmet Avcıl, Amasya’da düzenlenen Okul Sporları Halter Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu.


Hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türk Bayrağını dalgalandır olduğunu belirten Avcıl, maddi manevi desteğini esirgemeyenlere teşekkür etti.


Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mehmet Avcıl evladımızı öncelikle tebrik ediyorum. 3 yıl önce başlamış olduğu bu spor dalında başarıdan başarıya koşmakta. Kısa zamanda bu kadar güzel başarılar elde etmek herkese nasip olmaz. Evladımız, azmin elinden hiç birşeyin kurtulmadığının ispatıdır. Halterde bu başarısını uzun vadede çok daha iyi yerlere taşıyacağına eminim. Bundan dolayı kendisine moral motivasyon olması anlamında destek verdik” dedi.




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