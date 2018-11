Başkan Gürlesin vatandaşları dinledi

Denizli Pamukkale Belediyesi'nde her ayın ilk pazartesi günü gerçekleşen “Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü”'nün Kasım ayı buluşması yapıldı. Vatandaşlar dertlerini Başkan Gürlesin'e anlatarak çözüm aradı.

Her ayın ilk pazartesi günü belediye binası içinde yer alan Pamuk Kafe'de halka bir araya gelen Başkan Gürlesin, Kasım ayı halk günü buluşmasında yine vatandaşların derdini dinledi. Başkan Gürlesin, her ayın ilk pazartesi günü olduğu gibi Kasım ayında da vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Biz her zaman halkımızın görüşlerini alıyoruz. Ancak ayda bir kez de burada belediyede vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Şikayetlerini dinleyip bizim yapabileceğimiz bir konuysa hemen müdahale ediyoruz. Eğer bizim dışımızda çözülecek bir konu ise yönlendirme yapıyoruz. Halkımızın dertlerini bire bir dinleyip çözüm bulmak için gereken ne varsa yapıyoruz” dedi. Başkan Gürlesin, tek tek misafir ettiği Pamukkaleli vatandaşların dertlerine derman olmaya çalıştı.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

“Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü” buluşmasına gelen vatandaşlar ise bu uygulamadan oldukça memnun. Karakurt Mahallesi'nde yaşayan Ali Şahin, “Bu buluşmalar sayesinde halk olarak derdimizi başkanımıza aktarabiliyoruz. Bence bu uygulama örnek. Bunun devam etmesini diliyorum. Başkanımız Hüseyin Gürlesin'e bu imkan için teşekkür ederim. 4 yıllık bir belediye olarak yapılan çalışmalardan oldukça memnunuz” dedi.

Kınıklı Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Selçuk ise halk günü uygulanmasının önemli olduğunu belirterek, “Bu sayede halk başkanla görüşüyor. Başkan halkı dinliyor. Daha önceki dönemlerde randevu bile almak mümkün olmazken bu sayede başkana derdimizi anlatabiliyoruz. Çözüm ise hemen bulunuyor. Bunun için emeği geçenlere teşekkür ederim. Yapılan çalışmaların yanında halkın da dinlenmesi güzel bir uygulama” diye konuştu.