Başkan Gürlesin vatandaşları ‘halk günü’ne davet etti

Geleceğe yönelik projelerle ve sosyal belediyecilikte farkını ortaya koyan Pamukkale Belediyesi, geleneksel hale gelen halk günlerini sürdürüyor. Başkan Gürlesin’in birebir vatandaşları dinleyerek, halkın derdine derman olmaya çalıştığı halk günlerinin Ağustos ayı toplantısı 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 10.00’da, Pamukkale Belediyesi YSE yerleşkesinde bulunan Pamuk Kafe’de gerçekleşecek. Başkan Gürlesin, her fırsatta ilçe halkıyla bir araya geldiğini ancak yine de, kendisiyle görüşme talebi olan vatandaşların rahatlıkla sorunlarını birebir anlatabilmeleri için düzenledikleri halk günlerine tüm vatandaşları beklediklerini ifade ederek, “Halkımızın derdine çözüm olma noktasında düzenlediğimiz halk günlerimize ara vermeden sürdürüyoruz. Halk günlerimizde, vatandaşlarımızın en çok talebinin iş olduğundan yola çıkarak Denizli’de bir ilki yapmıştık. Halk günü buluşmalarımızda İŞKUR temsilcileri de bizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Vatandaşımızın sıkıntılarını ivedilikle çözüme kavuşturmak adına her ayın ilk Pazartesi günü halk günlerimizde vatandaşlarımızı belediyemizde ağırlıyoruz. Bu ay ki buluşmamız 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Tüm gayretimiz, çabamız halkımızın derdine derman olabilmek. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.