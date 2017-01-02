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02 Ocak 2017 18:09

Başkan Gürlesin yabancı öğrencileri ağırladı

Başkan Gürlesin yabancı öğrencileri ağırladı

02 Ocak 2017 18:09

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, AISEC projesi kapsamında Denizli’ye gelen öğrencileri ağırladı.
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2017 yılının ilk öğrenci ziyaretçilerini ağırlayarak Pamukkale hakkında bilgiler verdi. Özel bir okulun misafiri olarak, AIESEC projesi kapsamında Moldova, Cezayir, Endonezya, Fas, Arnavutluk ve Suudi Arabistan, Tunus ve Hindistan’dan gelen 15 öğrenci, 6 hafta boyunca Denizli’de kalacak. Türkçe başta olmak üzere Osmanlı Minyatürü, Ebru yapımı, Türk musikisi ve halk oyunları gibi kültürel bilgiler öğrencilere aktarılacak. Öğrenciler yerel yönetimler konusunda Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’den bilgiler aldı.
Başkan Gürlesin, farklı ülkelerden gelen üniversite öğrencilerine Pamukkale hakkında bilgiler aktardı. Pamukkale’nin dünyaca ünlü olduğunu belirten Başkan Gürlesin, “Beyaz Cennet Pamukkale bizim sınırlarımız içerisinde. Denizli nüfusu 1 milyon. Bu insanların 330 bini bizim ilçemizde yaşıyor. Pamukkale ile birlikte hemen yanındaki Karahayıt’ı da termal sağlık konusunda Türkiye’nin 1 numarası yapmak için çalışıyoruz. Denizli tarihi kentler açısından çok önemli bir nokta. Bir çok antik kent bölgemizde yer alıyor. Denizli tekstil açısından da çok önemli bir kent. Üretimin yüzde 80 dünyaya pazarlanıyor. Türkiye, yaşanan terör olayları ile Dünya’ya farklı bir ülke gibi anlatılmak isteniyor. Ancak sizler buradaki güzellikleri ülkenizde döndüğünüzde mutlaka anlatacaksınız. Bu olumlu görüşlerinizi sosyal medya üzerinden de yapmanızı istiyoruz. Türkiye’den ayrılırken burada yaşadıklarınızı hayatınız boyunca unutmayacağınızı umuyorum” dedi.
Ziyaret sonunda Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediyesi’nin çalışmalarının yer aldığı paketleri hediye etti.



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