Başkan Gürlesin zabıta personelini unutmadı

Başkan Gürlesin, Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci kuruluş yıldönümünde belediye zabıta müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi. Kocaçukur’da düzenlenen yemeğe Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Sevinçli, Zabıta Müdürü Şükrü Güçer ile zabıta personeli katıldı. Yemekte, zabıtalarla tek tek sohbet eden, şikayet ve önerilerini dinleyen Başkan Gürlesin, Zabıta Haftası’nı kutladı. Yemekte konuşan ve “Pamukkale Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Aile üyelerimizin anlamlı günleri de bizim için değerlidir” diyen Başkan Gürlesin, Zabıta’nın toplumdaki huzurun tesis edilmesi noktasında önemli görevinin bulunduğunu söyledi. Başkan Gürlesin konuşmasında şunları söyledi:

“Zabıta Teşkilatı 192. yılını kutluyor. Toplumdaki huzurun tesis edilmesi noktasından sizlerin görevi büyük. Biz de bunun farkındayız. Belediyemizin direkt vatandaşla temas eden yüzü sizsiniz. Bu nedenle zabıta bizim yüz akımız da olabilir. Sıkıntılı durumda olumsuz birimimiz de olabilir. Sizlerin bu düşüncelerle, özverili şekilde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını biliyoruz. Ben öncelikle emeğinizden dolayı başta başkan yardımcımız, müdürümüz olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. “Görevimizin zor olduğunun farkındayım” diyen Başkan Gürlesin, sözlerine şöyle devam etti; “Biz Pamukkale Belediyesi olarak çok geniş bir alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. 68 mahallemiz var. Denizli’nin en fazla nüfusu olan ilçesiyiz. Üniversite öğrencisiyle, şehrin gelişmiş olan bölgesi ile gelişmekte olan bölgesi var. Geleceğe ışık tutacak vizyon projelerimizle halkımıza hizmet götürüyoruz. Pamukkale Belediyesi’nin başarısında sizlerin de emeği var. Hepinize emeklerinizden dolayı tekrardan ayrı ayrı teşekkür ediyor, Zabıta haftanızı kutluyorum.”

“Hakkıyla bu işi götürüyoruz”

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürü Şükrü Güçer, Başkan Gürlesin’in zabıta teşkilatı olarak kendileri için anlamlı bir günde yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. “Böyle bir teşkilatta böyle güzide insanlarla görev yapmak ayrı bir mutluluk” diyen Zabıta Müdürlüğü’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Sevinçli de, “Zor bir bölgedeyiz. İşimiz zor bunun bilincindeyiz. Ama hakkıyla bu işi götürüyoruz. Ben zabıta personelimize teşekkür ediyorum. Başkanımızın da böyle özel bir günde bizleri hatırlaması, bize değer verdiğini göstermesi ve ayrıca ilçemizin en değerli, güzel yerlerinden biri olan Kocaçukur’da bu yemeği düzenlemiş olduğu için teşekkür ediyorum” dedi.