Başkan Gürlesin'den 1 Ekim'de yapılacak halk gününe davet

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in, her ayın ilk pazartesi günü gerçekleştirdiği “Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü” toplantısı 1 Ekim 2018 Pazartesi günü yapılacak.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü” toplantısına devam ediyor. Gürlesin, her ayın ilk Pazartesi günün düzenlenen halk günlerinin de, vatandaşlarla bir araya gelmek adına güzel fırsat olduğunu belirtti. Başkan Gürlesin, “Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) temsilcilerinin hazır bulunduğu halk gününde, vatandaşlarımızı tek tek dinleyerek dertlerine derman olmaya gayret ediyoruz. Yerel yönetici olarak, halkımızın sorunlarına çözüm bulmak için elimizden gayreti gösteriyoruz. Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek, sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması içinde gayret sarf ediyoruz. Geleneksel hale gelen halk günü toplantımızın Ekim ayı toplantısı 1 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da, YSE'de bulunan Ana hizmet binamızdaki Pamuk Kafe'de gerçekleşecek. Tüm vatandaşlarımızı halk günü toplantımıza bekliyoruz” dedi.