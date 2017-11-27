Başkan Gürlesin’den 132 okula spor malzemesi

Pamukkale Belediyesi tarafından, “Pamukkale’de Okullar Sporla Hayat Buluyor” projesi ile ilçe sınırları içerisinde bulunan 132 okula spor malzemesi dağıtıldı. Proje kapsamında okullara 3 adet basket topu, 3 adet futbol topu, 3 adet voleybol topu, 1 adet top şişirme pompası, bir çift masa tenisi raketi 10 adet pinpon topu ve tüm bu malzemeleri içine alan bir malzeme çantası hediye edildi.

Atatürk Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törende Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, “Güçlü bir nesil istiyorsak, mutlakla ailemizin de desteğine ihtiyacımız var, mahalli yönetimlerinde desteğine ihtiyacımız var. Başkanımızın birçok desteği yanında bugünde, 132 okulumuzun tamamının spor malzemesi eksikliğini gideriyor. Ben bu konuda eğitime verdiği katkıdan dolayı sayın başkanımız Hüseyin Gürlesin başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise, Pamukkale Belediyesi olarak okullara gerçek anlamda katkı vermeye çalıştıklarını söyledi. Eğitimde kaliteyi artırmak için tüm gayreti sarf etiklerini belirten Başkan Gürlesin, “Okullarımızda fiziki şartlardan tutun da, konferans salonlarına, spor komplekslerinden, halı sahalara, çöp kutularına kadar okullarımıza küçük dokunuşlarla eğitimdeki kaliteye katkı vermek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Sporun da çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak için sporunda bütün branşlarını dikkate almaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bir araştırmada okullarımızın malzeme eksikliğinden dolayı öğrencilerimizin bazı spor dallarını yapamadığını gördük. Biz de bu eksikliği gözeterek bütün okullarımıza basketbol, voleybol, futbol ve masa tenisi malzeme eksikliğini giderelim istedik. Bütün okullarımıza 3’er tane bu saymış olduğum malzemeleri hediye ediyoruz. Ki okullarımızda bundan sonra malzeme eksikliğinden dolayı spor yapılamamazlık olmasın istiyoruz” diye konuştu.