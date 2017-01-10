Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 16:37

Başkan Gürlesin’den DGC’ye ziyaret

Başkan Gürlesin’den DGC’ye ziyaret

10 Ocak 2017 16:37

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni (DGC) ziyaret etti.
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nin ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gerçekleşen ziyarette Başkan Gürlesin ile birlikte Başkan Yardımcısı Türkay Gözlükaya da yer aldı. Ziyarette Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Varol, Pamukkale Belediyesi’nin her zaman gazetecilerin yanında olduğunu ifade ederek, “Bizler gazeteciler olarak her zaman Pamukkale Belediyesi’ni yanımızda hissettik. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde başkan Hüseyin Gürlesin’i yanımızda görmekten de mutluyuz. Biz gazeteciler olarak bu kentte var olanları halka duyurma görevini yapıyoruz. Yerel yöneticilerin de bizim yanımızda olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor” dedi.

“Basın çok önemli”
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise gazetecilerin görevlerinin çok önemli olduğunun altını çizerek, “Gazetecilik mesleği çok kutsal bir meslek. Denizli’de gazetecilerimiz bizlerin halka ulaşmasını sağlıyor. Yaptığımız hizmetler basın aracılığı ile vatandaşlarımıza iletiliyor. Bu noktada basının ve gazetecilerin önemi çok büyük. Biz Pamukkale Belediyesi olarak basını ve gazetecileri önemsiyoruz. İmkanlarımız dahilinde onların yanında oluyoruz. Ben bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor ve tüm gazeteci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç