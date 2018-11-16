Başkan Gürlesi'nden engelli sporculara moral ziyareti

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin 2015 yılında kurduğu Pamukkale Belediyespor'un ilk açılan şubesi olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Bölgesel A Ligi'ndeki 4. sezonuna hafta sonundaki Yeşilgönen Engelliler Spor Kulübü maçıyla başlıyor.

Pamukkale İlçesi'nde yaşayan tüm vatandaşlara en iyi hizmeti sunma gayretinde olan ancak engellilere yönelik projelerle de adından övgüyle söz ettiren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, göreve geldikten sonra kurulan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na desteğini sürdürüyor. 2015 yılından bu yana Tekerlekli Sandalye Basketbol A Ligi'nde yer alan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 4 sezonunun ilk maçını Pazar günü oynayacak. Hasan Güngör Spor Salonu'nda 18 Kasım Pazar günü saat 14.00'de başlayacak olan maçta Pamukkale Belediyespor, Yeşilgönen Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak.

“En büyük engel sevgisizliktir”

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenmanını Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile birlikte Pamukkale Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Karabay ve ekibi de geldi. “En büyük engel sevgisizliktir” pankartı açan AK Partili kadınlar, takıma moral verdi. Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Sezon öncesi, takımımıza moral vermek için Pamukkale Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanımız Zehra Karabay ve ekibi de geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da engelli vatandaşlarımıza yönelik özel bir hassasiyeti var. Bizler de onun temsilcileri olarak, engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Bizim derdimiz gönüllere dokunmak. Bugün de Zehra Hanım ve ekibi, takımımıza moral vermek, enerji vermek istediler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Onlara özel etkinlikler, projeler yapıyoruz”

Bağbaşı'ndaki Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi, Aktepe'deki Aktepe Kültür Merkezi, Seyir Tepesi gibi bütün projelerinde engellilere uyumlu planladıklarını söyleyen Başkan Gürlesin, “Engellilerimizi önemsiyoruz. Onlara özel etkinlikler, projeler yapıyoruz. Bu yıl takımımızla 4.yılımız. Pamukkale Belediyesi olarak engelli basketbol takımını göreve gelir gelmez kurduk. Biz dilde konuşmadık, icraatlarımızı ortaya koyduk. Biz gönülden yapıyoruz ve biz yaptığımız her işte samimiyiz. Farklı bir belediye olduğumuzu iddia ediyoruz ki icraatlarımızla ortaya koyuyoruz. 3 tane meclis üyemiz var. Kent konsey engeli meclisimizi kurduk. Takımımıza oyuncularından Meryem Tan Milli Takım'da, Doğan Can kardeşimizin de Milli Takıma girmesini bekliyoruz” diye konuştu.