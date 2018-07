Başkan Gürlesin’den halk gününe davet

Pamukkaleli vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Gürlesin’in geleneksel hale gelen halk günü buluşmaları devam ediyor. “Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü” adıyla yapılan ve her ayın ilk pazartesi günü gerçekleşen buluşmanın bu ayki randevusu 9 Temmuz Pazartesi günü Saat 10.00’dan itibaren Pamukkale Belediyesi YSE yerleşkesinde bulunan Pamuk Kafe’de yapılacak. Bu buluşmada Başkan Gürlesin, vatandaşlarla bir araya gelecek.

“Halkımızı dinliyoruz”

Başkan Gürlesin, göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla her fırsatta bir araya geldiğini anımsatarak, “Gerek mahalle buluşmaları, gerekse mahalle ziyaretleri ile halkımızla bir araya geliyoruz. Ancak halk günü ile vatandaşlarımızı belediyemizde misafir etmek için her ayın ilk pazartesi günü buluşma gerçekleştiriyoruz. Bu ayki buluşmamız 2 Temmuz Pazartesi günü yapılacaktı. Ancak o gün şehir dışında olmam nedeniyle bu buluşmayı gerçekleştiremedik. Halkımızı dinlemeyi geciktirmeden 9 Temmuz Pazartesi günü yapacağız. Artık bir gelenek haline gelen bu buluşmamızda halkımızın sorunlarını dinleyip çözümü için neler yapılması gerektiğini istişare ediyoruz. Anında çözüm bulduğumuz bir çok konu var. Bizim sorumluluğumuzda olmayan konularda da vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Halk günü ile ilgili bize gelen tepkiler olumlu. Biz her zaman olduğu gibi halkımızı dinlemeye devam edeceğiz. Bu ayki buluşmamıza vatandaşlarımızı bekliyorum” dedi.