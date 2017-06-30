Başkan Gürlesin’den personele teşekkür belgesi

Pamukkale Belediyesi’nin Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekibi larva ile mücadele kapsamında geçtiğimiz ay Gözler’den dönerken Eymir yakınlarında fark ettikleri orman yangınına müdahale ederek, binlerce dekarlık ormanı kül olmaktan kurtarmıştı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ilaçlama ekibinde yer alan Mustafa Arıkan, Ali Selçuk, Ömer Gürsoy, Bilal Topkara, Recep Yenil ve Mustafa Bıyıklı’nın bu örnek davranışını görmezden gelmeyerek kendilerine teşekkür belgesi taktim etti. Pamukkale Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen teşekkür belgesi taktim törenine Başkan Yardımcısı Veli Demir, Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Murat Altun’da katıldı.

“Depolarımızda kalan sularla müdahale ettik”

Belediye ilaçlama ekibinden Ömer Gürsoy, o gün Gözler’den görevden döndüklerini belirterek, “Yangının olduğu gün biraz erken döndük. Yolda gelirken dumanları fark ettik. Hemen araçlardan indik yangına ilaçlama depolarımızda kalan su ile müdahale ettik. Daha sonra Haytabey Mahallesi tarafında görev yapan diğer ekip arkadaşlarımıza da haber verdik onlar da anında gelip bize yardımcı oldular ve yangın büyümeden söndürdük” dedi.

“Personelimiz örnek bir davranışa imza attı”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, belediye ilaçlama ekibinin göstermiş olduğu fedakar davranıştan dolayı onları tebrik ederek, bu davranışla personelinin Denizli’de örnek bir başarıya imza attıklarını kaydetti. Personelin zor imkanlarda fedakarca yapmış olduğu yangın söndürme işinin karşılıksız kalmaması gerektiğini belirten Başkan Gürlesin, “Belediyemiz çalışanları, benim işim sadece ilaçlama diye düşünerek hareket etmemiş ve görev dönüşü fark ettikleri orman yangınına anında müdahale ederek örnek bir davranışa imza attılar. Eğer o yangına erken müdahale edilmeseydi alevler daha da büyüyerek kontrol edilemez hale gelecekti. Bu da koca bir ormanın yok olması demekti. Personellerimiz erken müdahale ile orman yangının büyümeden kontrol altına alıp, binlerce ağacı yanmaktan kurtardı. Yangına ilaçlama depolarında kalan az miktar su ile anında müdahale edip binlerce ağacı kül olmaktan kurtaran çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu olay personelimizin ne kadar duyarlı olduğunun bir göstergesidir. Ben bir kez daha ilaçlama ekibinde yer alan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu davranışlarının başkalarına da örnek olacağını umut ediyorum” diye konuştu.