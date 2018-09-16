Başkan Gürlesin'den yeni eğitim yılı mesajı

Gürlesin, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Eğitim-öğretimde başlayan yeni dönem ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bir mesaj yayımladı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Gürlesin, geleceğin mimarı olarak gördüğü çocuklara ve gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerin devamının geleceğini ifade etti. Başkan Gürlesin, göreve geldiği günden bu yana ilçede bulunan 128 okulun tamamına dokunarak, okulların eksikliklerini gidermeye devam ettiklerini anımsatarak, “Biz belediye olarak eğitimi önemsiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi ülkemizin daha da güzel geleceklere ulaşabilmesi açısından çok önemli. Bizler de bu bilinçle, ilçemizdeki 128 okula ulaşarak fiziki ihtiyaçlar başta olmak üzere eksikliklerin giderilmesi anlamında ciddi destek sağlıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sayısını artırarak 2 bin 500 ortaokul ve lise öğrencimize 8 ay boyunca sürecek eğitim desteği sağlıyoruz. Dönem başlarında ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize içinde tüm kırtasiye ihtiyaçlarının bulunduğu çanta hediye ediyoruz. Yıl içerisinde hem derslerinde hem de spor alanında başarılı olan öğrencilerimize desteklerimiz oluyor. Yine okullarımızda gençlerimizin kötü alışkanlıklar yerine, boş zamanlarında spora yönelmeleri için okul bahçelerine halı sahalar, spor kompleksleri yapıyoruz. Okullarımıza spor malzemesi desteği veriyoruz. Çocuklarımızın doğa dostu olarak yetişmesi amacıyla, atık yağ, atıp pil, atık ambalaj gibi konularda seminerler düzenliyoruz. Daha nice önemli destekler sağlıyoruz ve bu yıl da desteğimizi sürdüreceğiz. Amacımız, daha da güzel bir Türkiye için, ülkesine, ailesine faydalı gençler yetiştirilmesine katkı vermek. Bir belediye başkanından önce bir baba olarak, tüm çocuklarımıza sesleniyorum; Gelecek sizsiniz, sizin geleceğinizi hazırlayacak olanda biziz. Biz siz için çok çalışıyoruz, siz de geleceğimiz için çok çalışın. Tüm öğrenci, öğretmen ve ailelerimize yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temenni eder, başarılar dilerim” dedi.