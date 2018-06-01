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01 Haziran 2018 10:17

Başkan Gürlesin’le halk günü 4 Haziran’da

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in, her ayın ilk pazartesi günü gerçekleştirdiği "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü"nün Haziran ayı toplantısı 4 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek.

Başkan Gürlesin’le halk günü 4 Haziran’da

01 Haziran 2018 10:17


Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, geleneksel hale getirilen "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü" buluşmaları devam ediyor. İlki 2017 yılının Şubat ayında gerçekleşen halk günün bu ayki buluşması 4 Haziran Pazartesi günü saat 10.30’da başlayacak. Pamukkale Belediyesi YSE yerleşkesinde bulunan Pamuk Kafe’de yapılacak olan "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü"nde halkı dinleyen Gürlesin, “Halkımızla her fırsatta bir araya geliyoruz. Ancak, yine de bize ulaşma noktasında hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için, her ayın ilk Pazartesi günü halk günlerimizde vatandaşlarımızı belediyemizde ağırlıyoruz. Bu ay ki buluşmamız 4 Haziran Pazartesi günü saat 10.30’da gerçekleşecek. Tüm gayretimiz, çabamız halkımızın derdine derman olabilmek” dedi.




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