Başkan Güven asker adaylarına hediyeler verdi

Gürcan Güven, ilçedeki asker adaylarını evlerinde ziyaret etmeye başlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Çivril ilçesinde belediye tarafından vatani görevini yapmaya hazırlanan gençlere yönelik hediye verilme uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Güven, ilçe merkezinde askere gidecek bazı gençleri evlerinde ziyaret ederek hediyelerini takdim etti. Asker ocağını peygamber ocağını bildiklerini belirten Başkan Güven, “Bugün yurdumuzun dört bir köşesinde rahat rahat uyuyabiliyorsak, oturabiliyorsak askerlerimiz ve güvenlik güçlerimiz sayesindedir.” dedi. Ziyaretine gidilen asker adayları ise Belediye Başkanını zaten çok sevdiklerini belirterek, “Bizi düşünüp evimize kadar gelmiş Allah razı olsun, askere gidiyoruz, mutluluk ve sevinci aynı anda yaşıyoruz ama vatan borcu namus borcu herkes nasıl gidip geldiyse bizim evlatlarımızda öyle gidip gelecek. Bir kez daha bu sevinç günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Çivril Belediye Başkanımız Dr. Gürcan Güven'e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.