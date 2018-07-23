Gürcan Güven gündemi değerlendirerek “Gerçek ülkücüler, gerçek Atatürkçüler, gerçek muhafazakarlar ülkesini düşünür korur kollar” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın yeğenlerinin sünnet düğününde katılan Başkan Güven, düğün sonrası açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdi. Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin her şeyin ötesinde olduğunun altını çizen başkan Güven, “Bugünün Türkiyesi’nde temel mesele evimizin güvenliği meselesidir. Ülkemize yönelik her türlü saldırıyı püskürtmeyi başarabildik.

Ülke siyasetini bilmeden de güzel Çivril’imizi kalkındıramayız. 15 Temmuz ’da ilk sela okunan yerlerden biri olan Çivril, ülkesinin bekası ve güvenliği konusunda hep en önde olmuştur en önde olmaya da devam edecektir. Her bir vatandaşımız, Türkiye’yi koruyup kollamayı, Çivril’den başlar bilinci ile hareket edeceğiz. Herkesin farklı farklı siyasi görüşü ve inancı olabilir fakat ortak nokta Türkiye’yi düşünmek olmalıdır. Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal, Celal Bayar, Kazım Karabekir gibi farklı düşünceye sahip büyüklerimiz silah arkadaşlığı yapmışlardır. Bu kadar farklı görüşe sahip insanlarımızı yan yana getiren sebep olan vatanın birliği ve bekası idi. Onları yan yana getiren vatan ve millet aşkı olmuştur. Bugünde böyle olmalıdır. Uzlaşmaz denilen kişi ve gruplar vatanın güvenliği için beraber olmalıdır. Gerçek ülkücüler gerçek Atatürkçüler gerçek muhafazakarlar ülkesini düşünür korur kollar. Bizler milletimize güveniyoruz. Göreceğiz ki çok yakin bir zamanda hem ülkemiz hem de güzel Çivril’imiz çok güçlenecek. Artık hepimiz bir Mustafa Kemal bir Celal Bayar bir Tayyip Erdoğan gibi hareket edeceğiz. Hem ülkemiz hem de Çivril için hep birlikte çalışmalıyız. İman ve millet aşkı olduğu müddetçe birlik ve beraberlik oldukça Allah’ın izni ile inşallah hiç bir kuvvet ülkemizi ve milletimizi bölemeyecektir” dedi.