Başkan Güven öğrencilerle bir araya geldi

Denizli Çivril İlçe Belediye Başkanı Gürcan Güven, 'Başkan Öğrencilerle Buluşuyor' söyleşileri kapsamında özel bir fen lisesinin öğrencileri ile bir araya geldi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide Başkan Güven, öğrencilere yaptığı konuşmada okumanın önemine değindi. Bilginin toplum hayatında ve başarıya ulaşmada önemli bir etken olduğunu aktaran Başkan Güven, hayatın yaşadığı zorlukların hiçbir zaman onu hayattan soğutmadığını, aksine onun hayata daha fazla tutunmasını sağladığını söyledi. Tercihlerin meslek seçiminde ve hayata yön vermedeki önemine vurgu yapan Başkan Güven, ülkelerin geleceğinin gençler olduğunu kaydetti.