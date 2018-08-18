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18 Ağustos 2018 10:37

Başkan Güven personeliyle bayramlaştı

Çivril Belediyesi’nde gelenekselleşen personel bayramlaşması Belediye Başkanı Dr.

Başkan Güven personeliyle bayramlaştı

18 Ağustos 2018 10:37

Gürcan Güven’in katılımı ile mesainin son günü gerçekleşti.


Denizli’nin Çivril ilçesinde, Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, düzenlenen bir programla belediye personeli ile tek tek bayramlaştı. Çivril Belediye binasında gerçekleşen bayramlaşma programında kısa bir konuşma yapan Gürcan Güven, bayramların insanları birleştiren kırgınlıkları ortadan kaldıran paylaşımı getiren, hoşgörünün doruğa çıktığı anlar olduğunu vurgulayarak, “Kurban Bayramı, Tüm İslam alemine, ülkemize, Çivril’imize hayırlar getirsin.” dedi. Çivril için gece gündüz çalıştıklarını belirten Güven, “Çivril Belediye Başkanı olarak 2014 yılından itibaren mesai arkadaşlığı yapıyoruz. Bu süreçte çok güzel işler yaptık, bizlere emanet edilen bu ilçeyi daha da yaşanabilir bir hale getirmek için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız çalışmalarla ilçemize güzel eserler kazandırdık. Halkımız fırsat verdiği sürece de kazandırmaya devam edeceğiz. Her alanda hizmet götüren, hizmet ulaştıran bir kurumuz. Bu işin zorlukları var ama bu zorluklar kadar da kutsal bir görevi ifa ettiğimizi her zaman ifade etmek istiyorum. Bunun için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bu vesile ile hepinize tekrar daha nice bayramlar diliyorum” dedi.




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