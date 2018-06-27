Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 15:55

Başkan Güven, yol çalışmalarını yerinde inceledi

Denizli’nin Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, Karahacılı Mahallesi’nde yürütülen yol ve kilit parke çalışmalarını inceledi.

Başkan Güven, yol çalışmalarını yerinde inceledi

27 Haziran 2018 15:55


Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, Karahacılı Mahallesi’nde yapımı devam eden yol ve kilit parke çalışmalarını yerince inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Çivril’in her yerinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Güven, “76 mahallemizin her bir alanında, her bir metrekaresinde çalışmalarımız yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılan çalışmaların kalitesini kontrol ediyoruz” dedi.


Başkan Güven, yol çalışmalarını incelemesinin ardından mahalle sakinleri ile görüşerek, vatandaşların taleplerini ve isteklerini dinledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç