Başkan Güven, yol çalışmalarını yerinde inceledi

Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, Karahacılı Mahallesi’nde yapımı devam eden yol ve kilit parke çalışmalarını yerince inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Çivril’in her yerinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Güven, “76 mahallemizin her bir alanında, her bir metrekaresinde çalışmalarımız yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılan çalışmaların kalitesini kontrol ediyoruz” dedi.

Başkan Güven, yol çalışmalarını incelemesinin ardından mahalle sakinleri ile görüşerek, vatandaşların taleplerini ve isteklerini dinledi.