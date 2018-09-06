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06 Eylül 2018 13:12

Başkan Güven zabıta personeliyle bir araya geldi

Denizli Çivril Belediye Başkanı Dr.

Başkan Güven zabıta personeliyle bir araya geldi

06 Eylül 2018 13:12

Gürcan Güven, teşkilatının 192. kuruluş yıl kutlamaları kapsamında belediyede görev yapan zabıta personeli ile bir araya geldi.


Çivril ilçesinde zabıta teşkilatının 192. kuruluş yıl münasebetiyle kutlamalar yapıldı. 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan zabıta haftası nedeniyle bir açıklama yapan Başkan Güven, “Belediyemizin en önemli birimlerinden biri olan zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden günün 24 saati ilçemiz için önemli görevleri yerine getiriyorlar. Halkımızla en çok bir araya gelen, belediyemizin dışa açılan yüzü olmakla birlikte, halkımızın huzuru, mutluluğu ve sağlığı için çalışıp güler yüzle hizmet vermekteler, bu vesile ile 192 yıllık çok önemli bir teşkilatın mensupları olan tüm zabıta arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum” diye konuştu.




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