Başkan Güven’den 24 Haziran seçim sonuçları değerlendirmesi

Gürcan Güven, “Türkiye düşmanları korksunlar artık, ayakları prangayla bağlı bir Türkiye yok.” dedi.

Başkan Güven ve ekibi Ankara’da, AK Parti Denizli Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili olan Cahit Özkan’la bir araya geldi. Burada 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçlarını değerlendiren Başkan Güven, “Çok yakın bir zamanda bir genel seçim atlattık ve hem milletvekili adaylarımız hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük zafer kazandılar. Seçilen bakanlarımıza baktığımızda Türkiye’nin terörle mücadelede Türkiye’nin savunmasında aynı kararlılıkta devam edeceğini rahatlıkla görebiliriz. Artık Türkiye düşmanları korksunlar. Ayakları prangayla bağlı bir Türkiye yok artık. ABD ve batının sorgusuz sualsiz her dediğini yapan uygulayan bir Türkiye yok bu seçim hem bağımsızlık noktasında hem de Türkiye’nin kalkınmasında atağa kalkacak olan büyük milletin ayak sesleridir” şeklinde konuştu.

Çivril için hizmet noktasında ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının altını çizen Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, “Herkes emin olsun ki; Çivril hem Denizli siyasetinde hem de ülke siyasetinde söz sahibi olacaktır. Yerel siyaset, genel siyasetle ayrı düşünülemez. Yerel başarılarla genel başarılar birbirine bağlantılıdır. Yerelle geneli birleştirip ülke siyasetinde söz sahibi olacağız.” ifadelerini kullandı.

“Bizler kendisiyle gurur duyuyoruz”

Başkan Güven, Özkan’ın Denizli ve Çivril ilçesi için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Özkan, bizlerin gözbebeğidir. Kendisi azmin, çalışkanlığın, kararlı mücadelenin en net örneğidir. Çünkü kendisi genç yaşına rağmen hem milletvekili seçilmiş hem de başarısını AK Parti Grup Başkan vekilliğine kadar çıkartmıştır. Bizler kendisiyle gurur duyuyoruz. Başarılarıyla bizlerde çok mutlu olup onurlanıyoruz. Başarıda bir insanın kendisini bilmesi ve hedef belirlemesi ve bu hedef doğrultusunda yılmadan pes etmeden azimle mücadele etmesi çok önemlidir. Daha önceleri 6. sıraya kadar milletvekili düşünülen bir kaç defa seçilemeyen Özkan azimle, hedefler doğrultusunda bugün hem ilk sıradan milletvekili hem de AK Parti Grup Başkanvekili olmuştur. Kendisi hiç yılmamış, pes etmemiştir. Kısaca bizler için Cahit Özkan, demek yılmadan pes etmeden azimle çalışmak ve başarı demektir.” (GC-