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26 Haziran 2018 12:51

Başkan Güven’den vatandaşlara seçim teşekkürü

Denizli Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, 27.

Başkan Güven’den vatandaşlara seçim teşekkürü

26 Haziran 2018 12:51

dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.


Çivril Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gürcan Güven, 24 Haziran seçimlerinde partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olan vatandaşlara destekleri için teşekkür etti, Güven, "Çıkmış olduğumuz 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda tarihi bir adım olan 24 Haziran Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizleri ve kutlu davamızın lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayan Çivrilli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha şahit olduk ki, terör örgütleriyle işbirliği yapanlara, darbe heveslilerine, dış mihraklara, bu ülkeyi bataklığa götürmek için çalışanlara, bu ülkenin geleceği için hiçbir proje üretemeyenlere, Çivrilli hemşerilerim gereken cevabı vererek, kutlu davamızın lideri, mazlumların ve fakirlerin hamisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a coşkulu bir şekilde sahip çıkmıştır. Bizlerde bu davanın neferi olarak hem ülkemiz hem de Çivril’imiz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, dinlenmeden, yorulmak nedir bilmeden çalışacağımıza söz veriyoruz. Rabbim bu kutlu yolda bizleri muvaffak eylesin” dedi.




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