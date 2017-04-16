Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 13:12

Başkan Osman Zolan oyunu kullandı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, anayasa değişikliğinin oylandığı referandum için oyunu kullandı.

Başkan Osman Zolan oyunu kullandı

16 Nisan 2017 13:12


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu Gerzele Mahallesi’ndeki Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 2071 numaralı sandıkta kullandı.


Oyunu kullanmaya eşi Berrin Zolan ile birlikte gelen Başkan Zolan, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sandık görevlilerine "iyi çalışmalar" diledi.


Oyunu kullanmasının ardından eşi Berrin Zolan ile birlikte açıklamaya yapan Başkan Zolan, Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirtti.


TBMM’nin anayasa değişikliğini kabul edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı günden beri mahalle mahalle değişikliğin ne tür güzellikler getireceğini anlattıklarını ifade eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Bu meselenin şahsi olmadığını, millet meselesi olduğunu anlattık. Bugün de vatandaşlık görevimizi yaptık. Ülkemiz açısından, şehrimiz açısından çok önemli. İnşallah buradan çıkacak anayasa değişikliği sonucu ülkemizi yeni bir başlangıca götürecektir. Her şey yarın için daha güzel olsun. Emek veren, katkı sağlayan ve oy kullanan herkese teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
22
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:37
  • Güneş :06:20
  • Öğle :13:14
  • İkindi :16:56
  • Akşam :19:48
  • Yatsı :21:19
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!