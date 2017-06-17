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17 Haziran 2017 15:41

Başkan Osman Zolan’dan kahraman itfaiyecilere ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy’de jeotermal enerji borusu döşeme sırasında meydana gelen toprak göçüğünde kalan işçiyi toprağı elleriyle kazarak kurtaran itfaiyecileri ziyaret etti.

Başkan Osman Zolan’dan kahraman itfaiyecilere ziyaret

17 Haziran 2017 15:41


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçtiğimiz günlerde Sarayköy’de jeotermal enerji borusu döşediği sırada toprak altında kalan işçiyi kurtaran itfaiyecileri tebrik etti.


Sarayköy İtfaiye Hizmet Binasında yapılan ziyarette Başkan Osman Zolan, kaza ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ekipte bulunan bütün itfaiye personelini tek tek tebrik eden Başkanı Zolan, göstermiş oldukları başarıdan dolayı gurur duyduğunu söyledi.


“Birinin hayata tutunmasına vesile oldunuz”


Gayretlerinden dolayı itfaiyecileri tebrik eden ve böyle çalışma azmi olan işçilerle çalıştıkları için mutlu olduğunu belirten Büyükşehir Başkanı Zolan “Sizlerle bir kez daha gurur duyduk. Göstermiş olduğunuz kahramanlık hepimizi mutlu etti. Kurtarma anında dikkatli ve titiz davranarak zamanla yarıştınız. Bir vatandaşımızın hayata tutunmasına vesile oldunuz. Hepinizi gayretinizden dolayı tebrik ediyorum. Bir canın hayata tutunmasını sağlayarak beklide bir ailenin hayata tutunmasını sağladınız. Belki de bir babayı ailesine, eşine ve çocuklarına kavuşturdunuz. Siz bizlerden çok aslında o ailenin kahramanısınız. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizle gurur duyuyoruz. Sizlerin burada vermiş olduğu bu mücadeleyi görünce bizler çok daha mutlu oluyoruz” dedi.




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