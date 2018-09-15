Başkan Özbaş gençlerle bir araya geldi

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, ilçeye kazandırdığı projelerin yanı sıra gençlere sağladığı kurslarla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gençlerin eğitimlerini önemseyen Başkan Özbaş, eğitim projelerini her sene geliştirerek devam ettiriyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle devam eden Sarayköy Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Kursu'nun ilk günü gençleri ziyaret eden Başkan Özbaş, verdiği öğütlerle dikkat çekti. Gençlerin bir ağabeyi gibi hitap eden Başkan Özbaş, deneyimlerini aktardı, gençlerin isteklerini dinledi. Gençlerin eğitimlerini önemsediklerini belirten Başkan Özbaş, “Belediyemiz bünyesinde açtığımız eğitim kurslarımızla önemli bir imkân sunduğumuzu düşünüyorum. Geçen sene devamsızlık yapmayarak kursumuza devam eden ‘ben bu sınavı kazanacağım' diyen öğrencilerimiz sınavlarını kazandılar. Buraya hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Ödemeyin zaten. Bu bizim görevimiz. Biz gençlerimizi seviyoruz. Benim en büyük hayalim Sarayköylü gençlerin daha iyi okullarda, daha iyi imkanlarla okuyarak en güzel yerlere gelmesidir. Güzel okullarda okuyup devletimize, memleketimize, ilçemize hizmet etmesidir. Ben bunu istiyorum. Çok şükür halkımızın teveccühü ile bizlere bu imkan doğdu. Bu imkanla sizlere bu kursları açma fırsatım oldu. Eğitim yolunda gençlerimiz için elimizden gelenin fazlasını yapmaya da devam edeceğiz” dedi.