Başkan Özbaş üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Denizli Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sarayköy Meslek Yüksekokulu'nda eğitime başlayan öğrencilerle hoş geldin yemeğinde bir araya geldi.

Sarayköy Belediyesi tarafından Şehit Hüseyin Kuş Parkında düzenlenen yemeğe Başkan Özbaş, Yüksekokul Müdürü Yrd.Doç. Dr. Aslı Öztürk Kiraz, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Başkan Özbaş, tüm öğrencileri tek tek selamlayarak “Hoş geldin” dedi. Yemeğin ardından bir konuşma yapan Başkan Özbaş, öğrencilere öğütler vererek şunları söyledi:

“Eğitimleriniz için şehirlerinizden, ailelerinizden kopup bizim ilçemize geldiniz. Sizleri burada görmek bize ayrı bir mutluluk veriyor. Çünkü ilçemizi eğitimlerinizi arttırmak, yeni bilgiler öğrenmek için seçtiniz. Bu da ilçemizi eğitim şehri olma yolunda büyük bir yol kat ettiğimizi gösteriyor. Burada bir sıkıntınız veya ihtiyacınız olursa biz her zaman sizlerin yanında olacağız.”

Sarayköy'ün sıcak insanlarını ve ilçe tarihini öğrencilere anlatan Başkan Özbaş, öğrencilere Sarayköy tarihi ve bilgilerinin yer aldığı Milli Mücadele'de Sarayköy Hatıralarım, Öğretmenlerin Hatıralarında Tırkaz Köyü kitabını ve Sarayköy Türküleri albümünü hediye etti.