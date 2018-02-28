Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 14:39

Başkan Özbaş’dan Denizlispor’a destek

Denizli Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Denizlispor’un 3 Mart Cumartesi günü oynayacağı Manisaspor maçına katılmak isteyen Sarayköylülere passolig kartı hediye edeceğini açıkladı.

Başkan Özbaş’dan Denizlispor’a destek

28 Şubat 2018 14:39


3 Mart Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek olan Denizlispor-Manisaspor karşılaşmasına Başkan Özbaş’tan büyük destek geldi. Başkan Özbaş, Denizlispor’a destek vermek isteyen Sarayköylülere passolig kartı hediye edecek. Ayrıca maça katılacak olan vatandaşların ulaşımını da Başkan Özbaş karşılayacak.


Denizlispor’un tüm şehrin takımı olduğunu herkesin desteklemesi gerektiğine değinen Başkan Özbaş, “Takımımıza sahip çıkıyoruz. Denizlispor-Manisaspor karşılaşmasında hemşehrilerimizin passolig kartı bizden hediye. 3 Mart Cumartesi günü hemşehrilerimizle Atatürk Stadında olacağız. Sarayköylü hemşehrilerimizi 1 Mart 2018 perşembe günü saat 18.00’e kadar ilçe stadyumunda bulunan binamıza bir fotoğraf ve nüfus cüzdanları ile birlikte bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    16°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç