Başkan Özbaş’dan Denizlispor’a destek

3 Mart Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek olan Denizlispor-Manisaspor karşılaşmasına Başkan Özbaş’tan büyük destek geldi. Başkan Özbaş, Denizlispor’a destek vermek isteyen Sarayköylülere passolig kartı hediye edecek. Ayrıca maça katılacak olan vatandaşların ulaşımını da Başkan Özbaş karşılayacak.

Denizlispor’un tüm şehrin takımı olduğunu herkesin desteklemesi gerektiğine değinen Başkan Özbaş, “Takımımıza sahip çıkıyoruz. Denizlispor-Manisaspor karşılaşmasında hemşehrilerimizin passolig kartı bizden hediye. 3 Mart Cumartesi günü hemşehrilerimizle Atatürk Stadında olacağız. Sarayköylü hemşehrilerimizi 1 Mart 2018 perşembe günü saat 18.00’e kadar ilçe stadyumunda bulunan binamıza bir fotoğraf ve nüfus cüzdanları ile birlikte bekliyoruz” dedi.