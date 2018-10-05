Başkan Özbaş'den hizmet değerlendirmesi

Sarayköy'ün 4 yılda 30 yılda yapılacak hizmetlere kavuştuğunu belirten Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, 4 yıl önce Sarayköylülere verdiği sözleri yerine getirdiğini ve ilçe için bir hizmet seferberliği yürüttüklerini kaydetti.

İlçede birçok hizmetin temelini atan Başkan Özbaş, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırma adına yeni projelere imza attı. Başkan Özbaş, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili olarak, “Sarayköy otogarı ilçeye yakışmayan bir görünümdeydi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarayköy Belediyesi'ne 2015 yılında devredilen Sarayköy Otogarı günümüz şartlarına uygun modern alanlarıyla ilçeye yakışır hale geldi. Sarayköy, birçok şehirde olmayan 30 km'lik doğal gaz hattına kavuştu. Sarayköy'de 2. etap doğal gaz çalışmaları biterken 3. etap için çalışmalar devam ediyor. İlçede birçok vatandaş doğal gazdan yararlanıyor. Kültür Merkezi'ne kavuşan ilçe, 30 yıl sonra Denizli ilçeleri arasında ilk sıralarda gösteriler sinema salonuna kavuştu. 400 kişilik sinema, tiyatro, nikah ve toplantı salonu, 1 kütüphane, 1 fuaye, sergi salonu, 1 fotoğraf stüdyosu, 1 eğitim ve dans okulu, 1 atölye ile otoparktan oluşan Kültür Merkezi, eğitim, kültür ve sanatın yuvası haline geldi. İlçenin gözde mekanlarından biri haline gelen kültür merkezinin dış duvarına asılan dev led ekran ile Türkiye'de sayılı şehirlerin hayata geçirdiği yazlık sinema etkinlikleri gerçekleştirildi” dedi.

“Vediğimiz sözleri tuttuk”

2014 yerel seçimlerinde ilçe halkına söz verdiği projelerden biri olan Sarayköy Belediyesi Modern Kapalı Pazar Yerini kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Başkan Özbaş, “Geçmişte ciddi sorunlara neden olan semt pazarını kaldırdık yerine modern kapalı pazar yeri yaptık. İlçede daha önce sokak aralarına kurulan semt pazarında hijyen sorunlarının yanı sıra pazarcı esnafı ve alış veriş yapan vatandaşlar için de sağlıklı koşullar bulunmuyordu, tüm bunlara Denizli'nin en büyük kapalı pazar yeri olan Sarayköy Kapalı Pazaryeri projesi ile son verdik. 100 dönümlük arazide yeni bir meslek yüksekokulu binası yapımı için PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile protokol imzaladık. Sarayköy Belediyesi'nin imkânlarıyla 4 milyon liraya mal olacak olan üniversite binası çalışmalarında sona yaklaşıldı.

“Altyapı atağı başlattık”

Sarayköylü vatandaşların modern bir alt yapıya kavuşması için alt yapı atağı başlatıldığını vugulayan Başkan Özbaş, “75 bin metre içme suyu, 86 bin metre kanalizasyon ve 30 bin metre yağmur suyu hattı ile 4 bin metreküplük içme suyu deposu yapımına başlandı. Altyapı çalışmalarında yüzde 97'lik alanın bittiği kısa zamanda bitecek olan altyapı çalışmasıyla ilçenin nezih bir üst yapıya kavuşacağı belirtildi. Sarayköy'de 410 TOKİ konutları projesi 1 yılda tamamlanıyor. Ziyaret ve hizmetlerde vatandaşların talep ve şikayetleri alınarak hızlı bir şekilde çözüm sağlanıyor” diye konuştu.