Başkan Öztürk, Mehmetçiklerle öğlen yemeğinde bir araya geldi

Başkan Öztürk, etkinlikler kapsamında ilk olarak dolayısıyla çelenk koyma törenine katıldı. Ardından, Öztürk Çardak Hava Meydan Komutanlığı'nda Mehmetçiklerin öğlen yemeğine misafir oldu. Öztürk, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Bu vatan için canını, feda etmiş, cesur, vatansever evlatların yetiştiği bir toplumuz. Bu ülke bugünlere, canını bu toprak, bu millet, bu vatan için feda etmiş, kan akıtmış, irade göstermiş insanların emanetidir. Gazi milletimiz, her an ülkesini korumaya, devamını sürdürmeye kararlıdır. Bu nedenle 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde de açıkça tanık olduğumuz gibi, vatan mücadelemiz sürmekte her daim bu vatanının birliği, devamı için milletimiz cesurca göğsünü siper etmektedir. Bizler şehit ve gazilerimizin bizler için feda ettiklerinin farkında bir millet olarak her birine ve onların aziz anılarına minnetimizi ifade ediyoruz. Allah her birinden razı olsun. Biz onların emanetlerinin layık olduğu biçimde diğer nesillere aktarılması için birer örnek olacağız. Bizler millet olarak tek yumruk, tek yürek olduğumuz sürece vatan hainleri hiç bir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Vatanımızın huzurunu ve bütünlüğünü korumak için millet olarak hepimiz canımızı vermeye hazırız.”