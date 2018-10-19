Başkan Öztürk'ten Muhtarlar Günü mesajı

Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, yayınladığı mesajda, muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu belirterek, “Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir” dedi.

Muhtarların seçimle işbaşına gelen halkın temsilcileri olduğunu aktaran Başkan Öztürk, yayınladığı mesajda, “Toplumun sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayan muhtarlık müessesesi, çok yönlü bir kurumdur. Muhtarlarımızın, kendi sorumluluklarının yanı sıra sosyal açıdan da sahip oldukları önemli görevleri vardır. Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eder ve devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisidir. Bizler mahalli idareciler olarak sürekli muhtarlarımızla karşılıklı istişare ve fikir alışverişinde bulunarak ilçemizin ve mahallelerimizin tüm problemlerine mümkün mertebe çare üretiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, milleti devlete, devleti millete karşı temsil gibi önemli bir vazife üstlenen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlar, başarılarının devamını dilerim” ifadelerine yer verdi.