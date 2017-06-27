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27 Haziran 2017 13:57

Başkan Subaşıoğlu, 1 Temmuz’da Merkezefendilileri dinleyecek

Mart ayından itibaren her ayın ilk Cumartesi günü gerçekleştirilen ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşmaları çerçevesinde 1 Temmuz Cumartesi günü Merkezefendili vatandaşlar ile bir araya gelecek olan Başkan Subaşıoğlu “Buluşmalarımızda Merkezefendili hemşerilerimizin istek ve görüşlerini alıyoruz.

Başkan Subaşıoğlu, 1 Temmuz’da Merkezefendilileri dinleyecek

27 Haziran 2017 13:57

Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz” dedi.


Merkezefendi Belediyesi’nin ilk olarak Mart ayında gerçekleştirdiği ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşmaları Temmuz ayında da devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 1 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00 - 14.00 arası belediye binasında vatandaşlarla bir araya gelecek, istek ve şikâyetleri dinleyecek. Başkan Subaşıoğlu “Vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz her yerde kendilerini dinliyoruz. Aynı zamanda her ayın ilk Cumartesi gününü Merkezefendililere ayırıyoruz. Halkımız da, biz de bu buluşmalardan çok memnunuz. Vatandaşlarımızı Cumartesi günü belediye binamıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.




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