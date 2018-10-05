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Başkan Subaşıoğlu baba ocağında aşure hayrına katıldı

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yenimahalle’de Gazioğlu Camii Derneği ve mahallelilerin desteğiyle gerçekleştirilen aşure hayrına katıldı.

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yenimahalle'de Gazioğlu Camii Derneği ve mahallelilerin desteğiyle gerçekleştirilen aşure hayrına katıldı.


Muharrem ayının gelmesiyle mahallelerde aşure ve keşkek hayırları yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Subaşıoğlu'nun da baba ocağı olan Yenimahalle'de, aşure ve keşkek hayrı yapıldı. Mahallelinin de desteği ile Gazioğlu Camii Derneği tarafından yapılan aşure hayrına Başkan Subaşıoğlu da katıldı. Subaşıoğlu vatandaşlara aşure ve keşkek ikramında bulundu.


Ardından etkinlikle ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Subaşıoğlu, “Muharrem ayının güzel aşure ve keşkek hayırları vesilesiyle Merkezefendimizin her mahallesinde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Yenimahalle benim kendi mahallem, ailemin yaşadığı mahalle. Birlik ve beraberlik içerisinde bugün 3 bin kişinin üzerinde güzel bir organizasyon. İnşallah bu Yenimahalle'deki birliğimiz, beraberliğimiz hep daim olsun” diye konuştu.

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