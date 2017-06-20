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20 Haziran 2017 19:23

Başkan Subaşıoğlu: “Başkarcı’nın havasına bu kır düğün salonu yakışır”

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yapımı devam eden Kır Düğün Salonu ve Sosyal Tesislerde incelemelerde bulundu.

Başkan Subaşıoğlu: “Başkarcı’nın havasına bu kır düğün salonu yakışır”

20 Haziran 2017 19:23


Merkezefendi Belediyesi’nin ilçenin mahallelerinde sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, belediye tarafından Başkarcı Mahallesinde yapımı devam eden Kır Düğün Salonu ve Sosyal Tesiste incelemelerde bulunarak, bilgiler aldı. 11 bin 260 metrekarelik alanı kapsayan tesis içinde bin 644 metrekare kapalı alanda 600 kişilik düğün salonu ve 100 kişilik kafeterya bulunuyor. Düğün salonu aynı zamanda düğün ve nikâh gibi organizasyonlar için açık sahne, oyun alanları, çocuk oyun ile açık oturma alanları, yürüyüş yolları ve otopark da yer alıyor.


Sosyal tesis hakkında görevlilerden bilgiler alan Başkan Subaşıoğlu, “Başkarcı’nın muhteşem havasını bilmeyen yoktur. Bu anlamda her mevsim bu güzel havanın keyfi, kır düğün salonumuzda yaşanacak. Çiftlerimiz ve yakınlarının en güzel hatıraları burada resmedilecek” dedi.


İnşaatın tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Subaşıoğlu, “Sadece ilçemize değil tüm Denizli’ye hizmet edecek olan Başkarcı Kır Düğün Salonu ve Sosyal Tesiste çalışmalarımız sürüyor. Başkarcı Mahallemizde düğün salonumuzun yükseldiğini görmekteyiz. Burası çok nezih ve güzel bir tesisimiz olacak. Zaten Başkarcı’nın muhteşem havasını bilmeyen yoktur. Bu anlamda her mevsim bu güzel havanın keyfi, kır düğün salonumuzda yaşanacak. Çiftlerimiz ve yakınlarının en güzel hatıraları burada resmedilecek” ifadelerine yer verdi.




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