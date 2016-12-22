Başkan Subaşıoğlu, DTO meclis toplantısına katıldı

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) meclis toplantısına katıldı.

Denizli Ticaret Odası’nın meclis toplantısının konuğu olan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilk olarak DTO Başkanı Uğur Erdoğan ve Meclis Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile bir araya geldi. Ardından meclis toplantısına katıldı. Merkezefendi’de yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgiler veren Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda önemli projelere imza atıyoruz. Yapısal ve sosyal projelerimizle gençlerimize, büyüklerimize, bayanlarımıza hitap ediyoruz. Bayanlarımızı da Karahayıt’a uğurluyoruz. 5. Sınıf öğrencilerimize her yıl 5 bin adet bisiklet hediye ediyoruz. Liseler arası kardeşlik turnuvamızın yanı sıra her yıl geleneksel hale getirmek istediğimiz bahar yürüyüşümüz var. Okullarımızın yine ihtiyaçlarını karşılayarak eğitime desteğimizi sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin çantalarını hediye ediyoruz. İlçemizde vatandaşlarımız için kapalı ve açık pazaryerleri yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Yenimahalle’ye hem anaokulu hem de pazaryeri kazandırdık. Şimdiler de Sümer-Sevindik bölgesinde bir anaokulumuz yükseliyor. İlbade Mahallemizde de bir aile sağlığı merkezimizin inşaatı devam ediyor. Servergazi’ de hem tenis kortunun hem de pazaryerinin olduğunu çok güzel bir tesisimizin de inşaatı sürüyor. Kütüphane, nikâh sarayımız ve kültür merkezimi de ilçemize kazandıracağız” dedi.