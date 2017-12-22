Başkan Subaşıoğlu Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Merkezefendi Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımı bütün hızıyla devam ediyor. İncelemeyle ilgili açıklamalarda bulunan Muhammet Subaşıoğlu, “Engelli kardeşlerimiz için bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliği taşıyan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ ile engelleri bir nebze de olsa ortadan kaldıracağız. Engelli vatandaşlarımızın vakit geçireceği ve sosyalleşeceği bu merkezde kendilerine kuaförlükten halıcılığa, mobilyacılıktan otelciliğe, ahşap boyamadan tekstile kadar birçok alanda mesleki eğitim imkânı vereceğiz. Bir an önce vatandaşlarımıza bu hizmeti verebilmek için tüm hızımızla çalışıyoruz. ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ne kayıt olmayan vatandaşlarımız 29 Aralık Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilirler. Vatandaşlarımızı Merkezefendi Belediyemize bekliyoruz” dedi.

Engelli vatandaşların yanı sıra ailelerinin de faydalanabileceği tesis için Merkezefendi Belediyesi’ne müracaat edilmesi gerekiyor. Öte yandan29 Aralık Cuma günü sona erecek olan kayıtlar için 444 8 662 numaralı telefondan ya da www.merkezefendi.bel.tr internet adresinden detaylı bilgi alınabilecek.