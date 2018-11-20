Başkan Subaşıoğlu, esnafı dinledi

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Köseoğlu Çarşısı'ndaki esnafa gerçekleştirilecek olan projeler hakkında bilgiler verdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçe genelindeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Köseoğlu Çarşısı esnafını ziyaret eden Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında hem esnafa hem de vatandaşlara bilgiler verdi.

Ziyaret boyunca esnaf ve vatandaşlarla istişarelerde bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu yana ilçemizde hem sosyal hem de yapısal birçok proje gerçekleştirdik. Esnafımızı ziyaret ederek bu projeler hakkında konuştuk, istişarelerde bulunduk. Esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” dedi.