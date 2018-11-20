İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Subaşıoğlu, esnafı dinledi

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Köseoğlu Çarşısı’ndaki esnafa gerçekleştirilecek olan projeler hakkında bilgiler verdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Köseoğlu Çarşısı'ndaki esnafa gerçekleştirilecek olan projeler hakkında bilgiler verdi.


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçe genelindeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Köseoğlu Çarşısı esnafını ziyaret eden Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında hem esnafa hem de vatandaşlara bilgiler verdi.


Ziyaret boyunca esnaf ve vatandaşlarla istişarelerde bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu yana ilçemizde hem sosyal hem de yapısal birçok proje gerçekleştirdik. Esnafımızı ziyaret ederek bu projeler hakkında konuştuk, istişarelerde bulunduk. Esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.