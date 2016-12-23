Başkan Subaşıoğlu gençlere tecrübelerini aktardı

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ‘Kariyer Günleri’ programı kapsamında lise öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ‘Kariyer Günleri’ programı çerçevesinde İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Subaşıoğlu, gençlerin yaşamlarına yön vermesi ve onların kariyer seçimleri ile hedeflerine yaklaşmasını amaçlayan program dahilinde İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Oldukça yoğun katılımın gerçekleştiği söyleşide, Subaşıoğlu gençlere iş ve siyaset alanındaki deneyimlerini anlattı.

Kendilerinin yapabileceği, sevdikleri meslekleri seçmeleri konusunun altını çizen Başkan Subaşıoğlu’na söyleşi sonunda öğrenciler de sorularını yöneltti. Düzenlenen söyleşi çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. Öğrenciler söyleşi sonunda da Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’na çiçek takdim etti.