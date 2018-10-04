Başkan Subaşıoğlu ilçe sakinlerini dinleyecek

00-13.00 arası ‘Sizi Dinliyoruz' buluşmaları çerçevesinde ilçe sakinleri ile bir araya gelecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından her ayın ilk Cumartesi günü gerçekleştirilen ‘Sizi Dinliyoruz' vatandaş buluşmaları Ekim ayında da devam edecek. Başkan Subaşıoğlu, ilçede yaşayan vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini dinleyecek. Merkezefendilileri 6 Ekim Cumartesi günü belediyeye davet eden Başkan Subaşıoğlu, “Her ay vatandaşlarımız ile yüz yüze görüşerek istek ve önerilerini dinliyoruz. Onları burada ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Tüm Merkezefendilileri 6 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de belediyemize bekliyoruz” dedi.