Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 17:38

Başkan Subaşıoğlu, İstanbul Tıp Festivaline konuk oldu

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İstanbul Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği ‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’ne katıldı.

Başkan Subaşıoğlu, İstanbul Tıp Festivaline konuk oldu

02 Temmuz 2018 17:38


İstanbul Zeytinburnu Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin bu sene 19.su gerçekleştirildi. Tıp festivaline, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Aziz Babuşcu ve Hasan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festivalde vatandaşlara tıp, sağlık ve şifalı bitkiler konularında detaylı bilgiler verildi, konserler düzenlendi ve binlerce mesir macunu saçıldı.


Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nde konuşan Başkan Subaşıoğlu, “Bizler bugün Zeytinburnu Belediyesi’nin misafiriyiz. Denizli’den geldik. 29 Nisan tarihinde Zeytinburnu Belediyemiz ile Denizlimiz ’de çok güzel bir tıp festivaline imza atmıştık. Bugün de burada 19. düzenlenen Zeytinburnu Belediyesi Merkezefendi Tıp Festivali için sizlerin misafiri olduk. Hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Belediye Başkanımız olmak üzere, tüm ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum” dedi. Protokol konuşmalarından sonra Başkan Subaşıoğlu ve protokol üyeleri Merkez Efendi Hazretlerinin 41 çeşit ayrı bitki ve baharattan oluşturduğu mesir macununu sahneden vatandaşlara saçtı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç