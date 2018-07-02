Başkan Subaşıoğlu, İstanbul Tıp Festivaline konuk oldu

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin bu sene 19.su gerçekleştirildi. Tıp festivaline, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Aziz Babuşcu ve Hasan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festivalde vatandaşlara tıp, sağlık ve şifalı bitkiler konularında detaylı bilgiler verildi, konserler düzenlendi ve binlerce mesir macunu saçıldı.

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nde konuşan Başkan Subaşıoğlu, “Bizler bugün Zeytinburnu Belediyesi’nin misafiriyiz. Denizli’den geldik. 29 Nisan tarihinde Zeytinburnu Belediyemiz ile Denizlimiz ’de çok güzel bir tıp festivaline imza atmıştık. Bugün de burada 19. düzenlenen Zeytinburnu Belediyesi Merkezefendi Tıp Festivali için sizlerin misafiri olduk. Hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Belediye Başkanımız olmak üzere, tüm ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum” dedi. Protokol konuşmalarından sonra Başkan Subaşıoğlu ve protokol üyeleri Merkez Efendi Hazretlerinin 41 çeşit ayrı bitki ve baharattan oluşturduğu mesir macununu sahneden vatandaşlara saçtı.