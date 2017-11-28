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28 Kasım 2017 16:56

Başkan Subaşıoğlu kütüphane inşaatını inceledi

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yapımı sürdürülen ’Merkez Kütüphane’ deki çalışmaları inceledi.

Başkan Subaşıoğlu kütüphane inşaatını inceledi

28 Kasım 2017 16:56


Merkezefendi Belediyesi’nin Adalet Mahallesi’nde yapımına başladığı Merkez Kütüphane’deki çalışmalar devam ediyor. Özel olarak hazırlatılan proje inşaatını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Merkez Kütüphanemizin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Bizde çalışmaları yerinde incelemek için buradayız. Merkezefendi Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz destekleri böyle bir proje ile taçlandırmak istedik. Denizlimizin ve Merkezefendimizin kapsamlı bir kütüphaneye ihtiyacı vardı. Çok şükür bu özel proje ile o ihtiyacı gidermiş olacağız. Yaşayan ve nefes alan bir yapı olacak. Çocuk kütüphanesi, yetişkin kütüphanesi, konferans salonu, kitap kafesi gibi birçok alan yer alacak. On binlerce kitabımız içerisinde olacak. Merkez Kütüphanemiz, Merkezefendi ilçemize çok yakışacak. Herkes ilçemizdeki kütüphanemizi parmakla gösterecek. Merkezefendimize ve Denizlimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Proje içerisinde bin 100 metrekare yetişkin kütüphanesi, 800 metrekare çocuk kütüphanesi, bireysel ve grup çalışma odaları, konferans salonu, açık hava tiyatrosu, 300 metrekarelik bir kitap kafe gibi birçok sosyal alanlar bulunuyor. Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanesi, ilçe sınırları içindeki tüm okullara ücretsiz servis araçlarıyla 24 saat hizmet verecek.




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