Başkan Subaşıoğlu Merkezefendilileri dinlemeye devam edecek

‘Sizi Dinliyoruz’ buluşması 2 Haziran Cumartesi günü saat 11.00 ile 13.00 arasında Merkezefendi Belediye binasında gerçekleşecek.

İlçe sakinlerinin talep ve önerilerini, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile yüz yüze görüşerek aktardığı ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşması Haziran ayında da gerçekleşecek. 2 Haziran Cumartesi günü saat 11.00 ile 13.00 arasında belediye binasında düzenlenecek olan buluşmada başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulunacak. Başkan Subaşıoğlu etkinlik ile çalışmaların daha etkin yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Sizi dinliyoruz buluşmaları ile Merkezefendimizi vatandaşlarımızla beraber daha da güzelleştiriyoruz. Merkezefendili hemşerilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda ilçemizdeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kurulduğumuz ilk günden beri vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her şeyin üstündedir. Merkezefendilileri 2 Haziran Cumartesi günü belediye binamıza davet ediyorum” dedi.