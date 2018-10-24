Başkan Subaşıoğlu, miniklerin sofrasına misafir oldu

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, belediye tarafından Hacı Leman İlkokulu'na yapılan yemekhanede öğrencilerin sofrasına misafir oldu.

Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediyesi tarafından Hacı Leman İlkokulu'na yapılan yemekhanede öğrencilerin öğle yemeğine katılarak hepsiyle tek tek ilgilendi. Okul yönetimi ve öğrenci velileri, Merkezefendi Belediyesi tarafından kazandırılan yemekhane için Başkan Subaşıoğlu'na teşekkür etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçede eğitimin birinci öncelik olduğunun altını çizerek, eğitime her zaman destek verileceğini söyledi.