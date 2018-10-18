Başkan Subaşıoğlu muhtarları ağırladı

Denizli Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ile Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Adem Uslu ve Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle ilçedeki mahalle muhtarları ile kahvaltıda buluştu. Merkezefendi Belediyesi Kırçiçeği Butik Kafe'deki kahvaltıda muhtarlarla istişarelerde bulunuldu.

Muhtarların gününü kutlayan Subaşıoğlu, “Bilindiği gibi Kaymakamız Adem Uslu ilçemize yeni atandı, göreve yeni başladı. Öncelikle kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Merkezefendimizde inşallah birlikte güzel hizmetlere imza atarız. Bugüne kadar hep beraber, bütün mahallelerimizde büyük hizmetler yaptık. Hızlı bir kuruluş aşamasından sonra güzel hizmetlere imzalar attık. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu hizmetleri sürdüreceğiz. Merkezefendimizdeki birlik ve beraberlik diğer ilçelerimize de örnek oluyor. Yaklaşık 4 buçuk yılı tamamladık. 5. yıla doğru gidiyoruz. Kalan süre içerisinde biz yine bu gayrette olacağız. Rabbim sağlık sıhhat içerisinde nice güzel günler nasip etsin. Gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“İlçemizde göreve başlayalı 1 ay oldu”

Muhtarların devletin yürütme organı olduğunu ifade eden Kaymakamı Adem Uslu, “Merkezefendi ilçemizin çok değerli muhtarları Muhtarlar Günü münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu kahvaltıda bizleri buluşturan Merkezefendi Belediye Başkanımız Muhammet Subaşıoğlu'na teşekkür ediyorum. İlçemizde göreve başlayalı 1 ay oldu. Bu süre içerişinde muhtarlarımız ziyaretimize geldi. Muhtarlarımız devletin yürütme organıdır. Sizlerle önümüzdeki günlerde sağlık sıhhat içerisinde çeşitli programlar için tekrar bir arada olmak dileğiyle gününüzü kutluyorum” dedi.