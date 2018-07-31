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31 Temmuz 2018 17:13

Başkan Subaşıoğlu Ornaz Vadisi’nde incelemelerde bulundu

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yoğun bir alt ve üst yapı çalışması sonrası ilçeye kazandırılan Ornaz Vadisi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Subaşıoğlu Ornaz Vadisi’nde incelemelerde bulundu

31 Temmuz 2018 17:13


Merkezefendi Belediyesi tarafından baştan aşağı düzenlenerek ilçeye yeniden kazandırılan Ornaz Vadisi her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Denizlililer ekolojik doğa parklarının en güzel örneklerinden biri olan Ornaz Vadisi’nde piknik yapıyor, güzel vakit geçirme imkanı bularak günün yorgunluğunu ve stresini atıyor. Başkan Subaşıoğlu, Ornaz Vadisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Subaşıoğlu, Ornaz Vadisi’nin serinliğinde dinlenme imkanı bulan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlar, Ornaz Vadisi’nin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




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